Руководитель одной из организаций Мордовии был привлечен к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

В Темниковском районе руководитель одной из местных организаций был привлечен к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Прокуратура Темниковского района по обращению местного жителя провела проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности МУП «Андреевское ЖКХ», в ходе которой было установлено, что упомянутый гражданин обратился в администрацию сельского поселения Темниковского района с обращением о необходимости проведения ремонта напольного покрытия в его квартире.

Районная администрация перенаправила указанное обращение в МУП «Андреевское ЖКХ». Вопреки требованиям действующего законодательства, обращение было оставлено без внимания, ответ на него должностными лицами предприятия не направлялся.

В отношении руководителя МУП «Андреевское ЖКХ» было возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, в адрес данного гражданина было внесено представление.

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Источник: prokrm.ru