В Ардатовском районе арестовали имущество организации, которая имеет задолженность по обязательным платежам

Прокурор Ардатовского района санкционировал арест имущества должника по налогам и сборам.

Межрайонная ИФНС РФ №3 по Мордовии направила в прокуратуру Ардатовского района постановление о наложении ареста на имущество ООО «Ардатовское АТП» в размере более 200 тыс. рублей по причине наличия у данной организации задолженности по обязательным платежам.

Прокурором района было принято решение о санкционировании ареста имущества ООО «Ардатовское АТП».

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru