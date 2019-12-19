В Ардатовском районе арестовали имущество организации, которая имеет задолженность по обязательным платежам

Прокурор Ардатовского района санкционировал арест имущества должника по налогам и сборам.
Межрайонная ИФНС РФ №3 по Мордовии направила в прокуратуру Ардатовского района постановление о наложении ареста на имущество ООО «Ардатовское АТП» в размере более 200 тыс. рублей по причине наличия у данной организации задолженности по обязательным платежам.
Прокурором района было принято решение о санкционировании ареста имущества ООО «Ардатовское АТП».
По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.
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Источник: prokrm.ru