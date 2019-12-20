Гороскоп на 21 декабря: Тельцам и Львам следует научиться работать в команде, Скорпионы станут лидером, а Водолеям нужно найти свой путь

Овен

Все не будет зависеть от вашего желания, Овны, говорят звезды. В этот день все будет идти своим чередом, но ваша неуемная энергия поможет завершить несколько важных дел.

Телец

Стать частью коллектива вам помогут не вещи из магазина, а ваше сердце, Тельцы. Звезды полагают, что в этот день ваша энергия может пригодиться группе.

Близнецы

Звезды предлагают Близнецам отстраниться от рабочего процесса и взглянуть на него со стороны. Это поможет решить задачу, которая застоялась в мертвой точке.

Рак

В этот день Ракам для принятия решения будет крайне важно установить все факты и узнать всю правду.

Лев

Львам будет хорошо работать в команде, словно петь в хоре. Убедитесь, что ваш голос не заглушает коллег, все хорошо в меру.

Дева

В этот день Девам потребуется найти нечто важное, но сделать это будет нелегко. Будьте любезны с окружающими вас людьми и они помогут в поисках.

Весы

Разум Весов будет открыт для новых идей, которые могут вас посетить в этот день. Пресекайте любые проблемы в зародыше, не давая им разрастись до масштабов катастрофы.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам быть решительными в этот день и вести за собой массы. Выбранный вами путь будет правильным.

Стрелец

Стрельцам не следует бояться драматических преобразований, ведь у вас есть силы довести все изменения до логического завершения и затем полюбоваться результатом.

Козерог

В этот день Козероги могут стать свидетелем драмы, но не стоит безучастно смотреть за происходящим – ваша энергия может изменить ситуацию в лучшую сторону.

Водолей

Водолеи будут на эмоциональном подъеме в этот день. Звезды советуют не следовать за толпой и модными тенденциями, а найти свой, более глубокий путь.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам ослабить контроль, отпустить ситуацию. Вскоре вы начнете понимать, как все устроено и обретете гармонию с окружающим вас миром.

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