31-летний житель Саранска оплатил штрафы ГИБДД, испугавшись, что у него заберут водительское удостоверение

В Саранске 31-летний местный житель, не желая лишиться водительского удостоверения, оплатил штрафы ГИБДД.

31-летний житель Ленинского района Саранска не оплатил 20 административных штрафов ГИБДД на общую сумму в размере 10 тыс. рублей. По этой причине данному мужчине судебным приставом-исполнителем было вручено предупреждение о принятии мер по ограничению в пользовании специальным правом по управлению транспортным средством в судебном порядке.

Не желая рисковать возможностью управления автомобилем, горожанин погасил долг в полном объеме.

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Источник: r13.fssprus.ru