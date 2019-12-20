В Мордовии проходит семинар по подготовке специалистов спасательного дела на воде

В Мордовии проходит обучающий семинар по программе подготовки «Инструктор по плаванию и спасанию на воде».

Участниками указанного семинара являются инструкторы и тренеры по плаванию, работающие в стационарных плавательных бассейнах.

В ходе семинара особое внимание уделяется отработке приемов реанимационных действий по спасению условно потерпевшего на воде человека. Электронный манекен, используемый в ходе занятий, во время проведения реанимационных действий над ним сигнализирует о том, какие ошибки допускает человек, проводящий мероприятия по спасению.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru