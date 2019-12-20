Договор аренды зданий котельных и теплотрасс в Торбеевском районе был признан недействительным по иску прокуратуры

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным договора аренды зданий котельных и теплотрасс, а также об обязании возвратить имущество в 10-дневный срок после завершения отопительного сезона

Указанный договор был заключен между администрацией Торбеевского городского поселения и ООО «Энергия».

Рассматриваемая сделка была оспорена по причине того, что объекты были переданы в пользование без предварительного проведения торгов на право заключения концессионного соглашения.

Также читайте о том, что в Ардатовском районе арестовали имущество организации, которая имеет задолженность по обязательным платежам.

Источник: prokrm.ru