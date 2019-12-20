В Мордовии по требованию прокуратуры районная больница была оснащена необходимым оборудованием

В Дубенском районе по требованию прокуратуры медицинская организация была оснащена необходимым оборудованием.

Прокуратура указанного района при проверке деятельности районной больницы установила, что в кабинете врача-психиатра-нарколога отсутствуют тест-системы, необходимые для определения наркотических средств и психотропных веществ.

По представлению прокурора района указанное нарушение было устранено.

Кроме того, выяснилось, что в медицинском учреждении отсутствует техническое устройство, обеспечивающее запись результатов освидетельствования на состояние опьянения на бумажном носителе. О данном нарушении был проинформирован главный врач больницы, но он никаких мер не предпринял. По этой причине прокурором района в Атяшевский районный суд было направлено исковое заявление к медицинской организации, которое было рассмотрено и удовлетворено, необходимое техническое устройство было закуплено.

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Источник: prokrm.ru