В Саранске сотрудники прокуратуры пресекли продажу просроченных продуктов

В Саранске по требованию прокуратуры была остановлена продажа просроченных продуктов.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска было установлено, что в магазине ООО «Росток» колбасы хранились с нарушением целостности упаковки, а информация о сроках годности продукции отсутствовала. Кроме того, срок годности некоторых товаров, находящихся на реализации, истек. На полуфабрикаты из мяса птицы и фарш отсутствовали необходимые ветеринарно-сопроводительные документы.

Директор ООО «Росток» был привлечен к административной ответственности в виде двух штрафов, общий размер которых составил 13 тыс. рублей.

Кроме того, по внесенному прокурором представлению ответственное за реализацию товара должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, а продукция была снята с реализации.

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Источник: prokrm.ru