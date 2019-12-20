В 2019 году в Мордовии общественники более 80 раз посетили исправительные учреждения

В УФСИН РФ по Мордовии прошло совместное заседание общественного совета при ведомстве и общественной наблюдательной комиссии региона.

Руководитель уголовно-исполнительной системы республики Леонид Мустайкин отметил, что в течение текущего года общественники региона осуществляли контроль в подразделениях республиканской УИС по различным направлениям, самым важным из которых является блок вопросов, связанных с организацией условий содержания осужденных в исправительных учреждениях

Члены общественной наблюдательной комиссии Мордовии с начала нынешнего года посетили исправительные учреждения более 80 раз.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии с осужденными проводят сеансы арт-терапии.

Источник: 13.fsin.su