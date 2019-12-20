В Лямбирском районе был задержан местный житель, подозреваемый в краже денег и водки у своей соседки

В Лямбирском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан 35-летний местный житель, который подозревается в краже денег и нескольких бутылок водки из дома своей соседки.

Стражами порядка было установлено, что ранее судимый 35-летний житель деревни Николаевка указанного района, зная, где его соседка оставляет ключи, воспользовавшись отсутствием женщины, зашел в её дом и похитил пять бутылок водки. На следующий день мужчина вновь проник в жилье соседки и украл денежные средства в сумме 28 тыс. рублей. Похищенные деньги подозреваемый потратил на покупку спиртного.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф