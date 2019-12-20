В Мордовии в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб 57-летний мужчина

В Краснослободском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погиб 57-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 19 декабря на 67-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». 57-летний гражданин, управлявший легковым автомобилем марки «Киа», врезался в полуприцеп в составе седельного тягача марки «ДАФ», остановившегося у края проезжей части по причине поломки.

От полученных телесных повреждений водитель легковушки скончался на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф