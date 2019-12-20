В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадал 17-летний автомобилист

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 17-летний автомобилист.

Инцидент произошел поздним вечером 19 декабря на 455-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 17-летний молодой человек, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2107, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в опору ЛЭП.

Водитель легковушки был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ».

Выяснилось, что автомобилист в этом году четыре раза привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф