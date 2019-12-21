Гороскоп на 22 декабря: Ракам нужно заботиться о любимых, Девам стоит разобраться в себе, а Козероги могут встретить интересного человека

Овен

Овнам в этот день следует заняться налаживанием отношений, в том числе с коллегами по работе. Дорогие вам люди поддержат вас, не сомневаются звезды.

Телец

В этот день Тельцы смогут решить проблемы, до которых всегда «не доходили руки». Это могут быть как сложности дома, так и в отношениях с партнерами.

Близнецы

Звезды предлагают Близнецам пойти на эксперимент и ослабить контроль, дав больше свободы партнерам – они вас не разочаруют.

Рак

Ракам следует помнить, что любовь к кому-то вовсе не означает, что этот человек с вами навечно и поддерживать отношения тоже является своего рода работой, которую нужно регулярно выполнять.

Лев

Отличное время чему-то научиться, Львы. Обычно вы являетесь наставником, но можно попробовать себя и в роли ученика, уверены звезды.

Дева

Девам следует разобраться со своим внутренним миром и этот день для такой «процедуры» очень благоприятный, полагают звезды.

Весы

Весы должны принято то, что у них есть, а не жалеть о том, чего не имеешь. Можно мечтать о большем, но нужно еще что-то делать для достижения своей мечты.

Скорпион

Звезды предлагают Скорпионам, уставшим от суеты большого города, сменить обстановку. Устроиться в новом, тихом месте поможет ваша великая адаптивность, нужно лишь решиться.

Стрелец

В этот день Стрельцам предстоит сделать не очень приятные, но необходимые дела, и только лишь после этого можно будет наслаждаться спокойствием.

Козерог

Козероги могут встретить в этот кого-то особенного. Звезды советуют не упустить такой шанс, к тому же день обещает быть просто прекрасным.

Водолей

Время будет работать на Водолеев в этот день, который, как полагают звезды, продет спокойно. Эффективность ваших действий будет на высоте.

Рыбы

Напряженный день для Рыб, которые окажутся в кругу думающих только о себе людей, завершится приятным вечером дома.

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