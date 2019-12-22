Гороскоп на 23 декабря: Овны могут внезапно разбогатеть, Близнецам следует использовать опыт при планировании, а Водолеям и Рыбам нужны перемены

Овен

Внезапный финансовый успех может круто изменить вашу жизнь, Овны, поэтому можете вспомнить о давних, почти забытых мечтах и попытаться их реализовать.

Телец

Звезды предлагают Тельцам сделать переоценку своего служения другим людям и понять, что стоит больше времени уделять для удовлетворения своих собственных интересов.

Близнецы

Близнецам очень пригодится их умение строить планы на будущее с учетом прошлого. Хорошо составленный план действий поможет добиться успеха в будущем.

Рак

Из жизни Раков может уйти близкий, давно знакомый вам человек, которого вы безмерно уважаете. Потеря заставит вас переосмыслить некоторые представления о жизни.

Лев

Львы находятся на распутье – меняются некоторые установки и взгляды на жизнь. Вы будете рассеянными и это негативно отразится на ваших навыках общения.

Дева

Стресс или другие проблемы со здоровьем могут отразиться на работе и Девы будут вынуждены искать новое применение своим талантам и умениям.

Весы

Звезды советуют Весам больше проводить времени с детьми. Вспомните свое детство, свои увлечение в тот период и расскажите об этом своим чадам.

Скорпион

В этот день Скорпионы будут опечалены провалившейся попыткой наладить отношения с близким и дорогим для вас человеком. Найдите в себе силы двигаться дальше.

Стрелец

Звезды предлагают Стрельцам в этот день оглянуться на пройденный путь. Это поможет переосмыслить некоторые сделанные вами вещи и, вполне вероятно, вы измените свой курс.

Козерог

Козерогам удастся связать воедино решение старых и текущих проблем, чтобы покончить со всем одним махом и двигаться дальше, не оглядываясь назад.

Водолей

Детские воспоминания могут привести Водолеев к мысли о необходимости перемен, но на пути важной трансформации может стать банальный страх всего нового.

Рыбы

Пребывающие в комфортных условиях Рыбы должны заметить сигнал о необходимости перемен. Следует задуматься, уверены звезды, о личностном росте и, как следствие, о смене места работы.

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а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами