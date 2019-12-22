В Ардатовском районе после вмешательства прокуратуры одна из местных организаций погасила задолженность по зарплате

В Ардатовском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры указанного района в ходе проверки деятельности МП «Тургеневожилкомхоз» было установлено, что выплата заработной платы работникам данного предприятия осуществлялась с нарушением сроков. В декабре в организации образовалась задолженность по зарплате за первую половину ноября текущего года перед 33 работниками в размере более 260 тыс. рублей.

Руководителю МП «Тургеневожилкомхоз» было внесено представление с требованием погасить задолженность.

Кроме того, в отношении директора организации было возбуждено дело об административном правонарушении.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru