В Мордовии по иску прокуратуры суд признал недействительным договор аренды земельного участка

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 4538 га, расположенного в Баевском сельском поселении, Ардатовского района, был заключен между администрацией указанного населенного пункта и главой крестьянского хозяйства.

Рассматриваемый договор был оспорен из-за того, что он был заключен без предварительного проведения торгов.

Кроме того, было установлено, что ранее земельный участок не эксплуатировался в сельскохозяйственных целях.

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Источник: prokrm.ru