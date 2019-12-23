Гороскоп на 24 декабря: Тельцам следует сменить обстановку, в жизни Раков начался спокойный период, а Скорпионам лучше не начинать новые проекты

Овен

Овны прошли все возможные пики и теперь спускаются с долину спокойствия и мирной жизни. Правда, этот период продлится недолго – впереди вас ждут новые проекты на работе.

Телец

Отличный день для Тельцов, чтобы сменить обстановку. Постоянство – вещь хорошая, но ваше уже надоело, и вам следует отправиться в небольшую поездку.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам в этот день стать зрителем происходящих событий, не вмешиваясь в действо и не давая советов.

Рак

Спокойный период начинается в жизни Раков в этот день. Вскоре даже постоянные оппоненты и критики признают ваши заслуги и вам достанутся заслуженные лавры.

Лев

Львам лучше не оглядываться назад, уверяют звезды, а подумать о будущем, ведь прошлого уже не изменить, а то, что впереди, зависит во многом от вас.

Дева

Звезды говорят, что Девам в этот день следует позаботиться о своем теле. Важно не затягивать с визитом к врачу, чтобы не усугубить уже имеющиеся проблемы.

Весы

Весам стоит задуматься о том, правильно ли они выбрали профессию, полагают звезды. Реализуете ли вы свой потенциал на все 100%? Используются ли все ваши способности и таланты?

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам не начинать в этот день новые проекты. Нужно завершить все старые дела, к тому же осталось приложить не так много усилий, чтобы дойти до финиша.

Стрелец

Стрельцы могут начать радоваться, полагая, что финансовые трудности уже позади, но пока еще рано пить шампанское. Продолжайте прилагать усилия на финансовом фронте, закладывая прочный фундамент спокойного будущего.

Козерог

Усилия Козерогов, направленные на улучшение положения на работе и дома, начинают приносить плоды и в этот день вы впервые за долгое время сможете наконец-то расслабиться.

Водолей

Веселые и общительные Водолеи в этот день особенно сильно захотят побыть в одиночестве. Не игнорируйте это желание, к тому же вы быстро вернете себе статус лучшего собеседника.

Рыбы

Не стесняйтесь получать помощь от друзей, Рыбы, ведь вы сами всегда полагали, что настоящая дружба сродни семейным отношениям.

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а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами