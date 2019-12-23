В Саранске в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля пострадали семь человек

В Саранске произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали семь человек.

Происшествие произошло вечером 20 декабря на улице Волгоградской. По предварительной информации, 44-летний гражданин, находившийся за рулем автобуса марки ПАЗ, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу легковому автомобилю марки «Хендай», по причине чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 32-летний водитель иномарки и шесть пассажиров автобуса, среди которых четыре женщины 1981, 1988, 1995 и 1956 годов рождения, мужчина 1979 года рождения и мальчик 2014 года рождения.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель легкового автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф