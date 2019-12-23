Народные приметы на 24 декабря подскажут, пора ли готовиться к сильным морозам

Народные приметы на 24 декабря помогут узнать, нужно ли готовиться к сильным морозам.

В былые времена люди в ходе наблюдений за погодой выяснили, что в том случае, если 24 декабря солнце на небе видно с отсветами по бокам, в ближайшее время ударят сильные морозы. Солнечные лучи, идущие вверх в этот день, народные поверья трактуют в качестве знака, сигнализирующего о том, что приближается стужа. Если лучи идут вниз, нужно готовиться к метелям.

Кроме того, 24 декабря о погоде, которая будет наблюдаться в ближайшее время, расскажет поведение ворон и белок. Вороны, которые не могут найти ночлег, являются предвестниками бури. Несколько белок, собравшихся в одном дупле, предупреждают о приближении сильных морозов.

Православная церковь 24 декабря почитает память преподобного Никона Печерского, известного монаха Киево-Печерской Лавры.