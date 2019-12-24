В Ардатове 24-летний парень и 38-летняя женщина подозреваются в краже банковской карты у своей знакомой

В Ардатове сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего парня и 38-летней женщины, которые с помощью украденной банковской карты приобрели товары в одном из местных магазинов.

Стражами порядка было установлено, что 24-летний парень и 38-летняя женщина распивали алкогольные напитки, находясь в квартире своей 35-летней знакомой. В определенный момент гости, следя за тем, чтобы владелица жилья ничего не заметила и не заподозрила, похитили принадлежащую последней банковскую карту. После этого подозреваемые поспешили покинуть квартиру знакомой. В тот же день парень и женщина приобрели в одном из магазинов Ардатова алкогольные напитки и закуску, расплатившись украденной банковской картой, пин-код от которой записан на одной из её сторон.

Подозреваемые были привлечены к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф