В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже банковской карты у своей сожительницы

В Саранске был задержан 40-летний мужчина, который подозревается в краже банковской карты у своей сожительницы.

Утром 22 декабря сотрудники Росгвардии получили экстренное сообщение с охраняемого объекта, расположенного в юго-западной части Саранска. Выяснилось, что работница организации, находящейся под охраной, вызвала стражей порядка, дабы они задержали её 40-летнего сожителя, который, по словам женщины, похитил принадлежащую ей банковскую карту.

Предполагаемый преступник был задержан и передан сотрудникам отдела полиции №1 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia