Гороскоп на 25 декабря: Овнам лучше помалкивать, Львам преградят путь могущественные силы, а у Весов намечается великолепный день

Овен

Звезды советуют Овнам держать язык за зубами в этот день, поскольку любое сказанное вами слово может стать причиной крупных неприятностей.

Телец

Окружающие Тельцов люди могут вывести вас из эмоционального равновесия, поэтому самоконтроль в этот день должен быть на самом высоком уровне.

Близнецы

Общение с другими людьми сыграет важную роль в этот день, Близнецы. Сразу поставьте окружающих в известность о своих планах и тогда не возникнет никакой путаницы.

Рак

Рак следует направить свою энергию на решение задач, которые требуют неотложного вмешательства. Не станьте жертвой манипуляторов, выберете действительно важную задачу.

Лев

На пути Львов могут встать большие силы, ограничивающие ваше продвижение вперед. Без помощи посредника с ними будет очень тяжело справиться.

Дева

Звезды призывают Дев работать в команде, даже если будет казаться, что сами вы больше сделаете. Немаловажную роль сыграют также общение и хорошо составленный план действий.

Весы

Отличнейший день для Весов, уверены звезды. Вам будет удаваться буквально все, при этом ближе к вечеру у вас в кармане будут обещания в поддержке от влиятельных людей.

Скорпион

Не срывайте с дерева зеленое яблоко в угоду статистике, Скорпионы. Звезды советуют вам подождать, даже если очень хочется искусственно ускорить течение каких-то процессов.

Стрелец

Каждое слово Стрельцов обладает магией, вас слушают, открыв рот, но в этот день вы будете в игривом настроении и не настроены на чтение длительных лекций.

Козерог

Гибкость поможет в этот день Козерогам, которым нужно следить за своими эмоциями, чтобы без особых проблем дожить до вечера.

Водолей

Водолеям в этот день предстоит стать опорой для близких людей, которым будет тяжело. Подставьте свое крепкое плечо, но сами не раскисайте – на вас равняются другие.

Рыбы

В этот день Рыбам будет трудно держать под контролем свои эмоции, уверены звезды. Подходите к делам с оптимистическим настроем и тогда их будет легче завершить.

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