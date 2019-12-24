Житель Ардатовского района во время ссоры жестоко избил своего знакомого

В Ардатовском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в избиении своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что 31 октября текущего года 38-летний житель села Турдаково, находясь в своей квартире, распивал алкогольные напитки в компании 30-летнего знакомого. После того, как спиртное закончилось, владелец жилья попросил гостя сходить в магазин и купить бутылку водки. 30-летний участник застолья отказался выполнять просьбу. По этой причине между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений владелец жилья избил знакомого.

Пострадавший после окончания ссоры пошел к себе домой. Спустя несколько часов самочувствие мужчины ухудшилось, по причине чего его мать вызвала медиков. Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у гражданина переломы ребер.

38-летний мужчина был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф