В Лямбирском районе в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика пострадал 73-летний мужчина

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадал 73-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 23 декабря на 277-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. По предварительной информации, 73-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Веста», совершая разворот, не уступил дорогу двигавшемуся позади грузовику марки «Рено», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Водитель легковушки был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф