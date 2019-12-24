В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии ведется работа по развитию учебно-материальной базы

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии продолжается работа по развитию и совершенствованию учебно-материальной базы.
В нынешнем году были проведены капитальный и текущий ремонты помещений учебного центра.
В здании городка служебного собаководства была отремонтирована и оснащена всем необходимым учебная аудитория, оборудованы: душевая комната, помещение для сушки обмундирования и инвентаря.
На контрольно-пропускном пункте была произведена замена оконных блоков и дверей на современные образцы.
Учебные аудитории получили свой индивидуальный цветовой облик и были обеспечены новой мебелью.
На лестничном марше было установлено современное панорамное окно, ступени были выложены плиткой и для удобства оборудованы поручнем из нержавеющего металла.
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Источник: 13.fsin.su