В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии ведется работа по развитию учебно-материальной базы

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии продолжается работа по развитию и совершенствованию учебно-материальной базы.

В нынешнем году были проведены капитальный и текущий ремонты помещений учебного центра.

В здании городка служебного собаководства была отремонтирована и оснащена всем необходимым учебная аудитория, оборудованы: душевая комната, помещение для сушки обмундирования и инвентаря.

На контрольно-пропускном пункте была произведена замена оконных блоков и дверей на современные образцы.

Учебные аудитории получили свой индивидуальный цветовой облик и были обеспечены новой мебелью.

На лестничном марше было установлено современное панорамное окно, ступени были выложены плиткой и для удобства оборудованы поручнем из нержавеющего металла.

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Источник: 13.fsin.su