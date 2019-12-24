В Саранске утвердили норматив стоимости одного квадратного метра жилья на первый квартал 2020 года

В Саранске был утвержден норматив стоимости одного квадратного метра жилья на первый квартал следующего года.

На первый квартал 2020 года был утвержден норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Саранску для расчета размера социальных выплат молодым семьям в размере 39499 рублей.

Рассматриваемый норматив по Саранску утверждается ежеквартально.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru