В Мордовии педагогам и медикам вручили ключи от новых транспортных средств

В Мордовии медикам и педагогам были вручены ключи от новых автомобилей.

В 18 районов Мордовии отправятся новые автобусы марок ПАЗ и ГАЗ. Данные транспортные средства преимущественно будут использоваться для перевозки школьников. Кроме того, 7 новых маршрутов появятся в Ковылкинском, Краснослободском, Торбеевском, Чамзинском районах и в Саранске.

Также отныне в Мордовии имеется первая машина мобильного технопарка стоимостью 17 млн рублей. Транспортное средство адаптировано для проведения практических занятий с детьми. Машина представляет собой настоящую лабораторию, которая имеет уникальный лазерный гравировальный станок, компьютеры и моноблоки, 3D-принтеры, квадрокоптеры, а также наборы для конструирования и программирования роботов.

Также 5 машин и 1 реанимобиль получила станция скорой медицинской помощи. Транспортные средства поступят в Детскую республиканскую больницу и медицинские учреждения девяти районов.

По информации «Известий Мордовии».

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