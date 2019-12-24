Приложение “Пугачев Сервис” для аренды машин премиум-класса

Хотите сделать отдых незабываемым? Скачайте мобильное приложение “Пугачев Сервис” для аренды машин, яхт и самолетов премиум-класса. С его помощью вы сможете арендовать экзотические средства передвижения и ни в чем себе не отказывать. Также действует аренда жилья в модных районах города Майами.

Почему стоит пользоваться приложением?

Смартфоны и планшеты стали неотъемлемой частью современной жизни. Они с нами 24/7. Каждая крупная компания занимается разработкой мобильного приложения.

Интерфейс приложения адаптирован под экраны разных мобильных устройств. Удобная навигация помогает получить нужную информацию. Продуманные настройки позволяют использовать его согласно пожеланиям клиентов. Учитывается местоположение заказчика, поэтому не придется искать адрес, где вы находитесь. Скачайте на гаджет и кликайте на понравившуюся модель.

Настройте push-уведомления и получайте актуальную информацию об акциях, скидках, новинках автопарка и арендного жилья. Приложение “Пугачев Сервис” — это быстрый и постоянный контакт. Услуга доступна 27 часа 7 дней в неделю. Личный контакт с заказчиками делает каждого VIP-клиентом, максимально удовлетворяя пожелания и организовывая первоклассный сервис.

Загляните в Инстаграм. Там собраны экзотические марки авто, которые оставят проведенный в Майами отдых в памяти надолго. Произведите впечатление на гостей. Прогулки на белоснежных яхтах или шикарных автомобилях наполнят отпуск яркими красками и эмоциями.

Если понравилось авто или яхта, нет ничего проще! Заказать транспорт можно в один клик, скачав приложение. “Пугачев Сервис” облегчит жизнь: просто любуйтесь пейзажами, закатами и наслаждайтесь скоростью.

Если есть опыт управления самолетами, значит приложение для вас! Возможно арендовать частный самолет в один клик. Выберите при оформлении — нужен ли пилот и борт-команда. Личный самолет позволит передвигаться без проблем на любые расстояния, независимо от расписания рейсов, не придется проходить таможенный контроль и простаивать в длинных очередях.

Преимущества «Пугачев Сервис»

Разработка приложения заняла больше 3 лет. Компания постаралась учесть все нюансы и пожелания. И это удалось! Приложение, в отличие от сайта специально разработано для iPhone и iPad. Время загрузки — менее минуты, скачайте на смартфон и убедитесь в качестве услуги. Отзывы на приложение — только 5 звезд.

Еще сомневаетесь? Вот его преимущества:

лаконичный и стильный дизайн;

связь со страницей в Инстаграм и сайтом, подробные фото моделей транспорта и апартаментов;

большой выбор экзотического транспорта уровня Luxury, аренда жилья в один клик на любой срок в удобное время;

легкий выбор срока аренды, разные способы оплаты;

подключение к приложению до шести членов семьи;

подробное описание, технические характеристики и отзывы на каждую модель авто, яхты, самолета или виллы;

выбор синхронизации с Facebook, Email или Phone.

Подарите Luxury-жизнь себе уже сейчас! Скачивайте приложение на iPhone и ощутите преимущества лучшего сервиса.