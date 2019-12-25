Гороскоп на 26 декабря: у Близнецов небольшие проблемы, Стрельцам не стоит торопиться, а Козерогам будут долго выбирать верный путь

Овен

В этот день Овнам предстоит напрячь все сви силы и сделать то, чего от них ждут окружающие. Просто сделайте это и завершите день.

Телец

У Тельцов есть хорошие идеи, но использовать их в работе вам не хватает навыков. Звезды напоминают, что учиться и повышать квалификацию никогда не поздно.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам не зацикливаться на небольших проблемах с деньгами или со здоровьем. У вас достаточно внутренних ресурсов, чтобы преодолеть эти сложности.

Рак

Дефицит энергии сделает Раков в этот день вялыми, ворчливыми и раздражительными, однако при этом вы будете более объективны в оценках.

Лев

Не самый лучший день для Львов, которые будут пребывать в плохом настроении. Вас будут терзать мысли и сомнения насчет будущего, но стоит взглянуть на мир глазами реалиста и все станет на свои места.

Дева

Девы могут увидеть свои ошибки в работе и начать наказывать себя, но это не изменит положение дел. Возьмите себя в руки и найдите достойное решение проблемы.

Весы

Весы вновь окажутся перед сложным выбором: семья или карьера, удовлетворить личные амбиции или принести их в жертву общественной известности?

Скорпион

В этот день могут прозвучать тревожные звоночки насчет работы или финансов Скорпионов, однако паника только ухудшит положение. Соберитесь и все хорошенько обдумайте, лишь затем приступайте к действиям.

Стрелец

Звезды предостерегают Стрельцов от совершения необдуманных поступков. Не стоит ломать уже сделанное, даже если не получается довести его до логического финала. Найдите другой путь.

Козерог

Упрямым Козерогам потребуется время, чтобы выбрать верный курс, после чего можно начинать движение к определенной цели и вас уже будет не остановить.

Водолей

У Водолеев закончатся силы на решение своих внутренних проблем, но звезды предупреждают, что спрятать больной вопрос по-глубже не является правильным поступком.

Рыбы

Процесс смены направления в профессиональной сфере не длится один день, Рыбы, поэтому запаситесь терпением и наберитесь сил.

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