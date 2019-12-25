В Дубенском районе арестовали имущество организации, которая имеет задолженность по обязательным платежам

В Дубенском районе было арестовано имущество организации, которая имеет задолженность по обязательным платежам.

По причине того, что ООО «Петровское» имеет задолженность по обязательным платежам, межрайонная ИФНС России №3 по Мордовии направила в прокуратуру Дубенского района постановление о наложении ареста на имущество указанной организации в размере более 1 млн рублей.

Прокурором района было принято решение о санкционировании ареста имущества ООО «Петровское».

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru