42-летнего жителя Саранска приговорили к исправительным работам за кражу телевизора

В Саранске суд вынес приговор в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в краже телевизора.

Днём 5 мая нынешнего года 42-летний гражданин гостил у своей знакомой, проживающей в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Р. Люксембург. В компании владелицы жилья мужчина распивал алкогольные напитки. После завершения попойки женщина попросила гостя покинуть квартиру, а сама, не дожидаясь, пока уйдет знакомый, легла спать. Преступник, убедившись, что владелица жилья спит, похитил принадлежащий ей телевизор стоимостью 8 тыс. рублей.

В тот же день мужчина сдал украденное имущество в комиссионный магазин. Вырученные деньги гражданин потратил на личные нужды.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде исправительных работ на срок 1 год и около 200 дней.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru