Гороскоп на 27 декабря: Ракам следует вспомнить забытые навыки, Девы должны продолжать искать свой путь, а Стрельцы и Рыбы могут сорваться

Овен

Овнам будут всячески мешать следовать заранее составленному плану. Это будут разные обстоятельства и происшествия, а также люди, пытающиеся вас отговорить. Или вы выдержите натиск и пойдете дальше к цели, или вас сломают.

Телец

В этот день Тельцы могут начать беспокоиться из-за того, что вы теряете больше сил, чем восстанавливаете. Сомнения на данном этапе движения к цели крайне опасны, вы должны не просто верить, что справитесь, вы должны это знать.

Близнецы

Отличный день для самовыражения Близнецов. Делайте то, что вам хочется, проявите свои срытые таланты и способности, дайте им выход наружу.

Рак

Ракам пора понять, что они не супергерои. С другой стороны, у вас есть способности, которыми вы уже не пользуетесь. Почему бы не восстановить некоторые из забытых навыков?

Лев

Звезды говорят, что блуждающим в потемках Львам следует и дальше упорно искать свой путь и веру в себя. Вскоре вы обретете и то, и другое, нужно лишь приложить еще немного усилий.

Дева

В этот день Девам не следует опускать руки, насколько бы безнадежной не показалась ситуация. Звезды уверены, что именно ваша настойчивость проложит вам путь.

Весы

Весы должны помнить, что у вас есть друзья, родные и близкие люди, которые вас любят и верят в вас. Это поможет вам в ситуации, когда покажется, что все пропало и пора отступать.

Скорпион

Отличный день для Скорпионов, уверяют звезды. Вы будете видеть все стороны проблемы сразу, правда, вам будет сложно концентрироваться на чем-то одном, конкретном.

Стрелец

В этот день Стрельцы будут на пределе и у вас может начаться нервный срыв в ответ на любую критику, к примеру, вашей работы. Постарайтесь сдерживать свои эмоции.

Козерог

Козероги оставляют позади нечто привычное и уютное, но вместе с тем безнадежно старое и отсталое. Будет грустно и печально, но нужно идти вперед.

Водолей

Недавние решения Водолеев будут вызывать у вас сомнения и разочарование. Соберите всю силу воли в кулак и тогда вы сможете победить все свои тревоги.

Рыбы

Тяжелый день для Рыб, которые будут злиться на кого-то близкого, даже если для этого не будет особых поводов. Старайтесь держать свои эмоции под контролем, иначе незаслуженно оскорбите дорого вам человека.

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