В Мордовии был задержан 17-летний парень, подозреваемый в ограблении 63-летней женщины

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан 17-летний подросток, который подозревается в ограблении 63-летней женщины.

Вечером 11 декабря 17-летний парень, являющийся жителем Атемарского района, в подъезде жилого дома, расположенного на территории Октябрьского района Саранска, выхватил из рук 63-летней женщины сумку и скрылся.

Спустя некоторое время, сотрудники правоохранительных органов задержали подростка в квартире его друга, где он скрывался.

Парень был привлечен к уголовной ответственности. В отношении подростка была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также читайте о том, что 29-летний житель Саранска подозревается в мошенничестве при получении льгот.

Источник: 13.мвд.рф