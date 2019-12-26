В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии были проведены учебно-методические сборы с преподавательским составом

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано проведение учебно-методических сборов с преподавательским составом.

На сборы были приглашены преподаватели Зубово-Полянского педагогического колледжа Галина Юдина и Нина Володина.

Были обсуждены вопросы, касающиеся педагогического такта и его применения в процессе профессиональной деятельности. Сборы проходили в формате круглого стола. Было проведено тестирование.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su