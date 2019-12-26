В одной из колоний Мордовии прошел смотр-конкурс на лучшее оформление комнаты воспитательной работы

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии прошел смотр-конкурс на лучшее декоративно-художественное оформление комнаты воспитательной работы в отряде.

Главными задачами указанного конкурса стали создание праздничной атмосферы и стимулирование творческого подхода женщин к оформлению интерьера.

Участники рассматриваемого конкурса были награждены почетными грамотами и подарками.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su