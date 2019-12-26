В одном из исправительных учреждений Мордовии был проведен конкурс на лучшее новогоднее представление

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии среди сотрудников отделов и служб был проведен конкурс на лучшее новогоднее представление.

Указанный конкурс включал в себя три номинации, среди которых «Лучший новогодний костюм», «Лучшая новогодняя поделка-игрушка» и «Самое оригинальное новогоднее блюдо».

Первое место в номинации «Лучший новогодний костюм» разделили отдел охраны и отдел по воспитательной работе с осужденными.

В номинации «Лучшая новогодняя поделка-игрушка» лучшими стали работы оперативного отдела и службы тыла.

В номинации «Самое оригинальное новогоднее блюдо» победу разделили отдел безопасности и отдел специального учета.

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Источник: 13.fsin.su