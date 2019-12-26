Гороскоп на январь 2020 года: Тельцам потребуется помощь, Ракам следует полагаться на интуицию, а у Козерогов и Водолеев будет отличный месяц

Овен

Овны начнут новый год с покупок, подарков и развлечений. Правда, не стоит забывать о том, что у вас есть важные дела, обязанности и повседневные заботы. Концентрируйтесь только на неотложных и важных делах, а остальные в этом месяце можно отложить в долгий ящик, уверяют звезды.

Совместимость: любовь – Козероги, дружба – Раки, карьера – Скорпионы.

Телец

Звезды говорят, что Тельцы будут в начале нового года полны энергии и сил для решения любых вопросов и даже самых сложных задач. Правда, всем нам иногда требуется помочь и даже вы не станете исключением. В этом деле поможет общение с окружающими вас людьми, которые помогут, подскажут, посоветуют верное решение.

Совместимость: любовь – Рыбы, дружба – Девы, карьера – Весы.

Близнецы

В первом месяце нового года Близнецы получат поддержку звезд, поэтому вам можно смело браться за реализацию давно задуманных планов и проектов. Дела пойдут особенно хорошо в любовной и финансовой сферах, уверяют звезды, при этом день будет приятно не только зарабатывать, но и тратить, в чем поможет хороший психологический настрой.

Совместимость: любовь – Овны, дружба – Девы, карьера – Козероги.

Рак

Раки на время останутся без поддержки провидения, говорят звезды, правда, ваша интуиция останется при вас и в крайних случаях можно будет полагаться именно на нее. Не нужно пытаться переделать кого-то, особенно если речь идет о близких вам людях, так как подобные попытки ни к чему хорошему не приведут.

Совместимость: любовь – Тельцы, дружба – Скорпионы, карьера – Козероги.

Лев

Звезды советуют Львам начать новый год с заботы о своем здоровье. Следует больше двигаться, соблюдать диету и делать физические упражнения. Именно отличное самочувствие в итоге поможет вам справляться с любыми трудностями на жизненном пути и делать это без особых усилий.

Совместимость: любовь – Тельцы, дружба – Скорпионы, карьера – Водолеи.

Дева

В этом месяце Девы могут добиться успехов на романтическом направлении, если не будут бояться заводить новые знакомства и станут посещать больше различных праздничных мероприятий, нехватки которых не предвидится. Однако основное внимание звезды советуют уделить финансовой сфере, в которой у вас также есть все шансы преуспеть.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Скорпионы, карьера – Овны.

Весы

Доверяющие здравому смыслу Весы всегда смогут добиться успеха в работе и финансовых делах, особенно если вы будете иметь достаточную мотивацию, целеустремленность и энтузиазм. Не следует таить обиду и злобу, ругаться и раздражаться по поводу и без. Это будет несколько сложный месяц, поэтому беритесь за простые задачи.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Стрельцы, карьера – Тельцы.

Скорпион

Звезды предупреждают Скорпионов о том, что вам предстоит решить в этом месяце множество своих личных проблем и сложностей на работе. О привычке всем помогать придется на время забыть, но если все ваши проблемы будут решены, то почему бы и не оказать помощь коллегам или знакомым.

Совместимость: любовь – Девы, дружба – Рыбы, карьера – Близнецы.

Стрелец

Первый месяц нового года будет ярким и веселым для Стрельцов, правда, всегда найдется что-то, что испортит любой праздник. В данном случае на ваши плечи могут свалиться проблемы близких людей, которые попросят у вас помощи. Сделанное вами добро вернется к вам позже в виде благодарности от тех, кому вы помогли.

Совместимость: любовь – Девы, дружба – Овны, карьера – Близнецы.

Козерог

Лишь небольшое чувство беспокойства, ничем, кстати, не обоснованное, может помешать Козерогам отлично провести первый месяц нового года. В остальном все начинания будет сопровождать успех, удача будет улыбаться вам. В награду вы сможете позволить себе путешествие или дорогую покупку.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Овны, карьера – Раки.

Водолей

Водолеев ждет отличный месяц, полный активных действий, направленных на изменение вашей жизни в лучшую сторону. Пик ваших сил придется на середину месяца, когда вам по плечу будет решение любой проблемы, после чего наступит небольшой спад. В такие моменты вас выручит интуиция, всегда подсказывавшая верный путь.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Овны, карьера – Раки.

Рыбы

Звезды говорят, что Рыбам следует сделать как можно больше дел в январе, ведь от этого будет напрямую зависеть успешность всего года. Поэтому не следует экономиться силы, работайте с полной отдачей. От негатива в виде обид и злобы следует избавляться сразу же, чтобы не тащить за собой этот багаж в новую, лучшую жизнь.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Близнецы, карьера – Львы.

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