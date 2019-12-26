В Саранске 28 декабря изменятся схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта

В Саранске 28 декабря будет изменена схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта.

Автобусы по маршрутам №№ 8, 9 и 15 будут следовать по ул. Титова.

Автобусы №№ 7, 13, 17 и 31 также будут следовать по ул. Титова в направлении СК «Мордовия». От СК «Мордовия» данные маршруты проследуют по ул. Титова - ул. Гагарина - ул. Полежаева и далее по действующим маршрутам.

Автобусы по маршруту №27 при движении с Химмаша вместо ул. Васенко будет следовать по ул. Полежаева.

Автобусы маршрутов №№ 6, 10 и 23 будут двигаться по улице Веселовского.

Троллейбусы по маршрутам №№ 7, 8, 13 и 15, а также автобусы по маршрутам №№ 5, 14, 15, 20, 28, 32, 34 и 40 будут следовать по проспекту 50 лет Октября до ул. Энгельса и в обратном направлении по действующей схеме маршрутов.

Автобусы №№ 1, 5, 27 и 44 будут следовать по улице Волгоградской.

Причиной данных изменений является проведение продовольственной ярмарки.

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Источник: adm-saransk.ru