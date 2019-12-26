Народные приметы на 27 декабря подскажут, на какую погоду следует рассчитывать в феврале

Народные приметы на 27 декабря помогут узнать, какая погода будет наблюдаться в феврале.

Несколько столетий назад в народной среде распространенным было поверье метеорологического характера, согласно которому погодные условия, имеющие место 27 декабря, являются идентичными тем, которые будут наблюдаться в феврале. Ветреную и холодную погоду в этот день люди, жившие несколько столетий назад, воспринимали в качестве признака того, что можно рассчитывать на хороший урожай грядущим летом.

Теплая погода 27 декабря является предвестником знойного лета. Изменяющиеся в течение данного дня погодные условия народные поверья трактуют в качестве признака того, что приближается оттепель. Также для составления прогноза погоды в былые времена люди 27 декабря обращали внимание на направление ветра и движения облаков. Считалось, что в том случае, если имеет место несовпадение, в ближайшее время начнутся снегопады, а небо будет затянуто тучами.

Православная церковь 27 декабря почитает память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана. Эти святые стали жертвами гонений против христиан, организованных императором Диоклетианом.