Гороскоп на 28 декабря: не самый лучший день практически для всех знаков, у которых возникнут проблемы с эмоциями

Овен

В последнее время Овны настолько погрузились в решение чужих проблем, что сейчас вы эмоционально опустошены. Возьмите перерыв и восстановите силы.

Телец

Эмоции Тельцов начинают бушевать, когда речь заходит о работе. Постарайтесь что-то изменить, чтобы избежать срыва, а если это невозможно, то держитесь, скоро эта полоса закончится, уверяют звезды.

Близнецы

Все вокруг Близнецов отгораживаются эмоциональными стенами, чтобы никто не мог причинить им страданий. Уважайте эти границы и постройте свою подобную крепость, она вам пригодится.

Рак

Стремление к совершенству может сыграть с Раками злую шутку в этот день, ведь мало кто из окружающих будет соответствовать вашим высоким стандартам.

Лев

Звезды советуют Львам никому не навязывать в этот день своих правил и установок. Будьте вежливы и не нарушайте чужих границ, иначе вас посчитают виновным в чем-то плохом, к чему вы не имеете никакого отношения.

Дева

Девам следует повзрослеть и нести ответственность за свои деяния, а не искать виновных вокруг при каждом удобном случае, полагают звезды.

Весы

В этот день для достижения поставленных целей Весам придется занять очень жесткую позицию и не отступать, если вы действительно нацелены на результат.

Скорпион

Звезды предупреждают Скорпионов, что в этот день вам будет сложно собраться, сконцентрироваться и все в буквальном смысле будет валиться из рук. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте, только это вам поможет.

Стрелец

Стрельцы в этот день будут подавлены и рассеяны, вам будет сложно общаться с людьми, хотя вам есть что сказать. Беседы будут получаться пустыми и бессодержательными.

Козерог

Звезды говорят, что Козерогам следует взять свою волю в кулак и приступать к делам. Пусть небыстро, но уверенно вы со всем справитесь, нужно лишь усилие с вашей стороны.

Водолей

Это будет трудный, но весьма плодотворный день для Водолеев, которые смогут держать эмоции под контролем и справятся с кучей дел.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам не улыбаться через силу, если у вас нет веселого настроения, но и негатива проявлять не следует. Прогулка возле воды и здоровая пища помогут вам вернуть прийти в себя.

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