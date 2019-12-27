В Саранске осудили мужчину, который во время ссоры едва не убил своего знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении 44-летнего местного жителя, который во время ссоры несколько раз выстрелил из револьвера в 47-летнего мужчину.

17 июня нынешнего года 44-летний гражданин, находясь в гараже, расположенном по адресу – улица Косарева, проводил время в компании нескольких своих знакомых. В определенный момент между 47-летним гражданином, присутствующим в гараже, и одним из участников компании вспыхнула ссора. Последний достал из кармана самодельный револьвер, дабы напугать оппонента. Спустя некоторое время ссора завершилась. Оружие осталось лежать у всех на виду. Затем 47-летний мужчина поссорился с 44-летним участником компании. Последний схватил револьвер и несколько раз выстрелил оппоненту в ноги.

Пострадавший был оперативно доставлен в больницу. Мужчина не стал объяснять приехавшим в медицинское учреждение полицейским, каким образом он получил ранения ног. Но стражам порядка удалось восстановить картину происшествия. Преступник был задержан.

Решением суда в отношении 44-летнего мужчины была избрана мера наказания в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф