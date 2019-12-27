В УФСИН РФ по Мордовии были проведены занятия с работниками кадровых служб и групп социальной защиты и учета трудового стажа осужденных

В УФСИН РФ по Мордовии прошли занятия с работниками кадровых служб и групп социальной защиты и учета трудового стажа осужденных по изучению федеральных законов, которыми предусмотрен переход на электронные трудовые книжки.

Указанные занятия посетили представители пенсионного фонда.

С начала следующего года в УФСИН РФ по Мордовии начинается работа по переходу на электронные трудовые книжки.

В ходе занятий был обсужден порядок добровольного перехода работников на электронные трудовые книжки и их ведение. Были объяснены преимущества электронной трудовой книжки.

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Источник: 13.fsin.su