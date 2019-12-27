Психолог УФСИН РФ по Мордовии Татьяна Бочкарева приняла участие в совещании по ресоциализации несовершеннолетних осужденных

Старший психолог уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии Татьяна Бочкарева и начальник отдела по контролю за деятельностью комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства юстиции Мордовии Эльвира Азоркина приняли участие в межрегиональном совещании по организации эффективной работы по ресоциализации несовершеннолетних осужденных.

Мероприятие проходило на базе Арзамасского коммерческого техникума Нижегородской области и Арзамаской воспитательной колонии ГУФСИН России по Нижегородской области.

Совещание было посвящено ознакомлению с практикой работы в сфере органов и учреждений системы профилактики, общественных организаций, волонтеров Нижегородской области, а также Пензенской, Ивановской, Костромской областей, республик Мордовия и Чувашия.

Был рассмотрен весь спектр вопросов, связанных с реализацией прав и законных интересов подростков, а также составлен план дальнейшего взаимодействия.

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Источник: 13.fsin.su