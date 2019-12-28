Гороскоп на 29 декабря: Овны получат отличные новости, Раки проявят творческую составляющую, а Весам и Скорпионам не стоит принимать важных решений

Овен

Друг или знакомый может принести для Овнов отличные новости в этот день, правда, они изменят вашу цель и поставят перед вами новую задачу.

Телец

Тельцы в этот день будут обеспокоены финансовыми трудностями, вызванными вашими ранними тратами, однако при более внимательном рассмотрении ситуация окажется не такой уж и страшной.

Близнецы

Романтика станет главной темой этого дня у Близнецов. Вы можете укрепить свои отношения с избранником или же романтика сделает из простого знакомого близкого вам человека.

Рак

В этот день Ракам удастся наиболее полно выразить свою творческую составляющую, полагают звезды. Вы можете писать, рисовать, сочинять и любым другим способом проявить себя в искусстве.

Лев

Любознательные Львы в этот день будут особенно голодны в этом плане и придется постараться, чтобы утолить жажду новых знаний.

Дева

В этот день эмоции будут мешать Девам сосредоточиться на принятии решения, а также вам будет сложно собраться, чтобы сделать необходимые дела.

Весы

Весы ищут новые возможности для развития себя и карьерного роста. Возможно вам поступят предложения, речь даже будет идти о переезде, но не спешите принимать итоговое решение, не взвесив все «за» и «против».

Скорпион

В голову Скорпионов могут прийти отличные идеи по улучшению свое положения, но в этот день ваши способности к анализу будут не на высоте. Повремените с принятием окончательного решения.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут решить найти старых друзей или знакомых, с которыми у вас давно возникла размолвка, и попробовать помириться.

Козерог

Звезды советуют Козерогам, которые могут почувствовать недомогание и тревожность, отдохнуть, слушая расслабляющую музыку.

Водолей

Водолеи в этот день имеют прекрасные шансы наладить отношения с избранником, если не так давно вы поругались. Не позволяйте мелочам помешать вашему воссоединению.

Рыбы

Если Рыбы мечтали когда-нибудь заняться ремонтом дома, то этот день настал, уверены звезды. Привлеките всех своих родных и близких к планированию и работам.

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