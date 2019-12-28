Народные приметы на 29 декабря подскажут, будет ли в первой половине января морозная погода

Народные приметы на 29 декабря позволят узнать, установится ли в ближайшее время морозная погода.

Несколько столетий назад люди каждый день наблюдали за состоянием природы и метеорологической обстановкой, дабы составить максимально точный прогноз погоды. Сохранившиеся до наших дней поверья гласят, что обилие инея, имеющее место 29 декабря, является верным признаком того, что 7 января будет весьма тепло. Морозная погода в данный день свидетельствует о том, что столбики термометра не поднимутся выше нуля до 19 января. Стоит отметить, что также есть примета, согласно которой мороз продержится не до упомянутой даты, а до конца зимы.

Православная церковь 29 декабря вспоминает святого Агея, который известен тем, что умел предсказывать будущее и предвидел многие исторически важные события.

В былые времена люди 29 декабря молились святому Агею, чтобы он наставил на правильный жизненный путь.