Гороскоп на 30 декабря: Близнецам не нужны сожаления, Девы должны стать красивыми, а Стрельцов могут оговорить

Овен

Звезды советуют Овнам не принимать в этот день важных решений, а лучше провести это время с друзьями, наслаждаясь веселой предпраздничной атмосферой.

Телец

Тельцы в этот день могут быть кем угодно, поэтому выбирайте сами любую роль и живите ней. Вокруг вас любящие и преданные люди, отличная компания, чтобы встретить праздники.

Близнецы

Сожаление является тем чувством, которое Близнецам точно не следует испытывать в этот день. Вы много и отлично работали в последнее время, поэтому можно и отдохнуть.

Рак

Проведите этот день с пользой для души и разума, Раки, посетив музей или художественную выставку, посмотрев спектакль или хороший, добрый фильм.

Лев

Львам следует понять, что чем меньше вы навязываете свою волю окружающим, тем быстрее происходит то, чего вы хотели добиться.

Дева

Этот день Девам следует потратить на себя, чтобы ваша красота была обворожительной. Можно также встретиться с друзьями и посмотреть хороший фильм.

Весы

Звезды советуют Весам провести этот день на воздухе, занимаясь активным отдыхом. Лучше всего это делать вместе с друзьями, в приятной и веселой компании.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут испытывать проблемы с эмоциями. Позвольте другим вместо себя принимать решения, это избавит вас от переживаний и поможет расслабиться.

Стрелец

В этот день Стрельцов могут обвинить в том, чего вы не делали. Последовательно и настойчиво доносите до окружающих правду и избегайте резких слов.

Козерог

Маленькая деталь, которую Козероги найдут в этот день, позволит вам собрать полную картину и решить наконец-то громадную головоломку.

Водолей

Не следует принимать всерьез разговоры других людей о себе, Водолеи. В этот день лучше связаться с теми, кто далеко от вас, но по кому вы очень скучаете.

Рыбы

Рыбам в этот день можно устроить выходной и пригласить к себе в гости много друзей и знакомых. Будьте легки, игривы и общительны.

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