В Мордовии бывший сотрудник следственных органов был признан виновным в мошенничестве при получении выплат.

В 2013 году указанный гражданин, занимая должность руководителя одного из межрайонных следственных отделов, получил денежные средства для компенсации расходов, связанных с переездом с членами семьи на новое место жительства по причине перевода по службе в другую местность, хотя члены его семьи не переезжали с ним и не планировали это делать.

В итоге денежными средствами в сумме порядка 64 тыс. рублей, выплаченными на возмещение расходов по обустройству на новом месте жительства членов его семьи, мужчина распорядился по собственному усмотрению.

Приговором суда гражданин был признан виновным в совершении указанного преступления и освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности. Данное основание не является реабилитирующим.

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Источник: mordovia.sledcom.ru