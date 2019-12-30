Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пролетарского района Саранска подвела итоги деятельности за 2019 год

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пролетарского района Саранска подвела итоги работы за текущий год.

В нынешнем году указанная комиссия провела 30 заседаний, в ходе которых было рассмотрено 433 протокола об административной ответственности в отношении несовершеннолетних, родителей и иных граждан.

Меры общественного воздействия были приняты к 110 гражданам, к административной ответственности было привлечено 402 гражданина, сумма наложенных штрафов составила 316,75 тыс. рублей.

В настоящее время на учете в комиссии состоят 102 несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, 67 семей, в которых проживают 119 детей.

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Источник: adm-saransk.ru