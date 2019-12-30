Юные борцы из Мордовии успешно выступили на соревнованиях в Подольске

Юные борцы из Мордовии стали призерами соревнований, прошедших в Подольске.

Недавно в Подольске прошел традиционный всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти В. Талалихина. В рассматриваемых соревнованиях приняли участие 278 юных борцов и 39 команд из различных регионов России.

Спортсмены СШОР спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина завоевали 3 медали. Серебряными призерами стали Емелин Илья и Хачатуров Вячеслав. Бронзовую медаль завоевал Кисляков Михаил.

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Источник: mordovia-sport.ru