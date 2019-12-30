В Мордовии в ДТП с участием легковушки и грузовика погибли два человека

В Мордовии произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли два человека.

Происшествие произошло вечером 27 декабря на 424-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 30-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Фольксваген», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик марки «Вольво». После соударения легковушка съехала в кювет.

От полученных телесных повреждений водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия. 33-летняя пассажирка легковушки была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ». В медицинском учреждении женщина умерла.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm